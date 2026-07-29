हाईस्पीड रेल तकनीक पर छात्र परियोजना बनी आकर्षण का केंद्र
फोटो जेएमपी:8: इरिमी जमालपुर पहुंचे रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य (यातायात) देवेंद्र कुमार का स्वागत करते इरिमी के महानिदेशक अमिनेष कुमार सिन्हा
जमालपुर, निज प्रतिनिधि। भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी संस्थान (इरिमी), जमालपुर में गुरुवार को रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य (यातायात) देवेंद्र कुमार के आगमन पर गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। संस्थान के महानिदेशक अनिमेष कुमार सिन्हा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान संस्थान की उपलब्धियों, प्रशिक्षण व्यवस्था, अनुसंधान गतिविधियों तथा भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। स्वागत समारोह के बाद नव सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षुओं ने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम, मैथिली एवं हिंदी समूह गीत तथा आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वंदे भारत सहित देश की हाईस्पीड रेल तकनीक एवं उसकी व्यवहार्यता पर आधारित छात्र परियोजना रही।
जीएमसीसी, बड़ौदा के तृतीय वर्ष के बीटेक छात्र एपल सत्यालम एवं उत्कर्ष उज्ज्वल ने प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर (सीएंडआईटी) के मार्गदर्शन में तैयार परियोजना का प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण किया। अपर सदस्य (यातायात) देवेंद्र कुमार एवं महानिदेशक ने संयुक्त रूप से परियोजना की थीम रिपोर्ट का लोकार्पण किया तथा छात्रों के नवाचार और तकनीकी सोच की सराहना की। मौके पर देवेंद्र कुमार ने कहा कि भारतीय रेल तेजी से आधुनिक तकनीकों को अपना रही है। ऐसे में प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।उन्होंने प्रशिक्षुओं से अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से भारतीय रेल को अधिक आधुनिक, सुरक्षित और विश्वस्तरीय बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ आचार्य डब्ल्यूएमटी रजनी कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इसके बाद अतिथियों, अधिकारियों एवं प्रशिक्षुओं ने सामूहिक छायाचित्र खिंचवाया। इससे पूर्व समारोह का आयोजन महानिदेशक अनिमेष कुमार सिन्हा ने की, तथा संचालन व्याख्याता आरके झा ने किया।
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