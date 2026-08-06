प्रशिक्षण के क्षेत्र में इरिमी जमालपुर ने रचा इतिहास,

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। भारतीय रेलवे के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान भारतीय रेलवे यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियरी संस्थान (इरिमी), जमालपुर ने प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। चालू वित्तीय वर्ष के जुलाई 2026 में संस्थान ने कुल प्रशिक्षु दिवस (ट्रेनी डेज) में तीन गुना से अधिक की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। खास बात यह है कि यह उपलब्धि बिना किसी नए अवसंरचना विस्तार या अतिरिक्त संसाधनों के हासिल की गई है। इरिमी संस्थान के महानिदेशक अनिमेष कुमार सिन्हा के नेतृत्व, प्रभावी रणनीति और सुव्यवस्थित शैक्षिक नियोजन के कारण इरिमी ने प्रशिक्षण क्षमता का नया मानक स्थापित किया है। वर्ष जुलाई 2025 में संस्थान ने 13 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से 1165 प्रशिक्षु दिवस दर्ज किए थे। वहीं जुलाई 2026 में केवल 9 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए गए, लेकिन बेहतर प्रबंधन और उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग से प्रशिक्षु दिवस बढ़कर 3422 तक पहुंच गए। इस प्रकार पाठ्यक्रमों की संख्या कम होने के बावजूद प्रशिक्षण क्षमता में 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इरिमी प्रबंधन ने विश्वास जताया कि भविष्य में भी संस्थान आधुनिक तकनीक, नवाचार और उच्च गुणवत्ता के साथ भारतीय रेलवे के अधिकारियों एवं तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षित कर रेलवे की दक्षता और सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करता रहेगा。