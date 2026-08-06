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प्रशिक्षण के क्षेत्र में इरिमी जमालपुर ने रचा इतिहास,

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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भारतीय रेलवे के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान इरिमी, जमालपुर ने जुलाई 2026 में प्रशिक्षु दिवस में तीन गुना वृद्धि दर्ज की है। यह उपलब्धि बिना किसी नए अवसंरचना विस्तार के हासिल की गई है। महानिदेशक अनिमेष कुमार सिन्हा के नेतृत्व में, संस्थान ने 300% से अधिक की वृद्धि की है।

प्रशिक्षण के क्षेत्र में इरिमी जमालपुर ने रचा इतिहास,

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। भारतीय रेलवे के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान भारतीय रेलवे यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियरी संस्थान (इरिमी), जमालपुर ने प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है। चालू वित्तीय वर्ष के जुलाई 2026 में संस्थान ने कुल प्रशिक्षु दिवस (ट्रेनी डेज) में तीन गुना से अधिक की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। खास बात यह है कि यह उपलब्धि बिना किसी नए अवसंरचना विस्तार या अतिरिक्त संसाधनों के हासिल की गई है। इरिमी संस्थान के महानिदेशक अनिमेष कुमार सिन्हा के नेतृत्व, प्रभावी रणनीति और सुव्यवस्थित शैक्षिक नियोजन के कारण इरिमी ने प्रशिक्षण क्षमता का नया मानक स्थापित किया है। वर्ष जुलाई 2025 में संस्थान ने 13 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से 1165 प्रशिक्षु दिवस दर्ज किए थे। वहीं जुलाई 2026 में केवल 9 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए गए, लेकिन बेहतर प्रबंधन और उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग से प्रशिक्षु दिवस बढ़कर 3422 तक पहुंच गए। इस प्रकार पाठ्यक्रमों की संख्या कम होने के बावजूद प्रशिक्षण क्षमता में 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इरिमी प्रबंधन ने विश्वास जताया कि भविष्य में भी संस्थान आधुनिक तकनीक, नवाचार और उच्च गुणवत्ता के साथ भारतीय रेलवे के अधिकारियों एवं तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षित कर रेलवे की दक्षता और सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करता रहेगा。

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क्या कहते है इरिमी महानिदेशक

इरिमी महानिदेशक अनिमेष कुमार सिन्हा ने इस उपलब्धि पर कहा कि जुलाई 2026 के आंकड़े यह साबित करते हैं कि सही रणनीति, सुदृढ़ योजना और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ सीमित संसाधनों में भी वैश्विक स्तर के परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इरिमी का उद्देश्य भारतीय रेलवे को अधिक कुशल, सुरक्षित और तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराना है तथा इस सफलता का श्रेय संस्थान की पूरी टीम को जाता है।

क्या कहते हैं इरिमी डीन

इरिमी जमालपुर के डीन एवं वरिष्ठ आचार्य (आरएसटी) प्रेम प्रकाश ने कहा कि बिना नए इंफ्रास्ट्रक्चर के तीन गुना से अधिक की वृद्धि संस्थान की कार्यकुशलता और प्रभावी शैक्षिक नियोजन का परिणाम है। संकाय सदस्यों के बेहतर समन्वय और उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग से कम पाठ्यक्रमों में अधिक रेलकर्मियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि इरیمی ने प्रशिक्षण के क्षेत्र में नया बेंचमार्क स्थापित किया है।

सामान्य प्रश्न

इरिमी ने कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है?
इरिमी ने प्रशिक्षु दिवस में 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है।
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