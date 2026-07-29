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अमृतसर-कटिहार स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ी, सहारनपुर के यात्रियों को भी मिलेगा लाभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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अमृतसर-कटिहार स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ी, सहारनपुर के यात्रियों को भी मिलेगा लाभ

सहारनपुर। अतिरिक्त यात्री भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कटिहार-अमृतसर और अमृतसर-कटिहार के बीच संचालित विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 05736 कटिहार-अमृतसर और 05735 अमृतसर-कटिहार स्पेशल के संचालन की अवधि बढ़ाते हुए पांच-पांच अतिरिक्त फेरे चलाए जाएंगे। इससे सहारनपुर के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 05736 कटिहार-अमृतसर स्पेशल पांच अगस्त से दो सितंबर तक प्रत्येक बुधवार को संचालित होगी। वहीं, ट्रेन संख्या 05735 अमृतसर-कटिहार स्पेशल सात अगस्त से चार सितंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को अमृतसर से चलेगी। ट्रेन संख्या 05736 बुधवार रात नौ बजे कटिहार से रवाना होकर शुक्रवार सुबह 04:00 बजे सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।

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यहां पांच मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन अंबाला, राजपुरा, जालंधर सिटी और ब्यास होते हुए सुबह 09:45 बजे अमृतसर पहुंचेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 05735 शुक्रवार दोपहर 01:25 बजे अमृतसर से रवाना होकर शाम 07:00 बजे सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। यहां आठ मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन रुड़की, लक्सर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और पूर्णिया होते हुए शनिवार रात 11:45 बजे कटिहार पहुंचेगी।

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