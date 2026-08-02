दिल्ली के स्टेशनों पर पार्सल सेवा में किया सुधार

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाताउत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने चार प्रमुख रेलवे स्टेशनों (नई दिल्ली, हज़रत निज़ामुद्दीन, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल) के प्रमुख पार्सल केंद्रों पर ''पार्किंग-कम-स्टैकिंग'' के 6 ठेके देकर पार्सल सेवा में बड़ा सुधार किया है। इसका मकसद पार्सल कार्यप्रणाली को ग्राहकों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि नई व्यवस्था में अलग-अलग और साफ तौर पर चिह्नित सामान रखने की जगह (जिससे अलग-अलग सामान आपस में नहीं मिलेंगे) बनाई गई हैं। सुरक्षित हैंडलिंग एरिया (जिससे चोरी, छेड़छाड़ और मौसम से होने वाले नुकसान का जोखिम कम होगा), सामान रखने वाली जगह से प्लेटफ़ॉर्म तक पार्सल की आसानी से आवाजाही और ग्राहकों के सामान की बेहतर सुरक्षा इससे सुनिश्चित की गई है।