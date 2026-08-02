दिल्ली के स्टेशनों पर पार्सल सेवा में किया सुधार
उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली, हज़रत निज़ामुद्दीन, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल पर पार्सल सेवा में सुधार के लिए चार प्रमुख ठेके दिए हैं। नए केंद्रों में सुरक्षित स्थान और बेहतर हैंडलिंग क्षेत्र बनाकर ग्राहक अनुभव को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाया गया है। हज़रत निज़ामुद्दीन में कुछ चुनौतियाँ अभी बरकरार हैं।
नई दिल्ली प्रमुख संवाददाताउत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने चार प्रमुख रेलवे स्टेशनों (नई दिल्ली, हज़रत निज़ामुद्दीन, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल) के प्रमुख पार्सल केंद्रों पर ''पार्किंग-कम-स्टैकिंग'' के 6 ठेके देकर पार्सल सेवा में बड़ा सुधार किया है। इसका मकसद पार्सल कार्यप्रणाली को ग्राहकों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि नई व्यवस्था में अलग-अलग और साफ तौर पर चिह्नित सामान रखने की जगह (जिससे अलग-अलग सामान आपस में नहीं मिलेंगे) बनाई गई हैं। सुरक्षित हैंडलिंग एरिया (जिससे चोरी, छेड़छाड़ और मौसम से होने वाले नुकसान का जोखिम कम होगा), सामान रखने वाली जगह से प्लेटफ़ॉर्म तक पार्सल की आसानी से आवाजाही और ग्राहकों के सामान की बेहतर सुरक्षा इससे सुनिश्चित की गई है।
उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से नई दिल्ली और दिल्ली जंक्शन स्टेशनों पर पार्सल ग्राहकों को काफी लाभ हुआ है। हज़रत निज़ामुद्दीन पार्सल कार्यालय (सराय काले खाँ की तरफ) में पार्सल संभावने के कार्य में अभी कई बड़ी चुनौतियाँ हैं। इसमें पार्सल की अव्यवस्थित रखने वाली जगह (जिससे अक्सर लोडिंग प्लेटफ़ॉर्म तक कंसाइनमेंट ले जाने में रुकावट आती है) और रेलवे परिसर के अंदर पार्सल ले जाने वाले वाहनों की अनाधिकृत पार्किंग (जिससे सुरक्षा का जोखिम और भीड़-भाड़ बढ़ती है) शामिल है। इसलिए हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार टर्मिनल पर भी ''पार्किंग-कम-स्टैकिंग'' ठेका दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें