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हरदोई रेलवे स्टेशन पर लगी प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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हरदोई। भारतीय रेलवे पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक कचरे के प्रभावी निस्तारण की दिशा में कदम उठा रहा है। हरदोई रेलवे स्टेशन पर 10 बॉटल क्रशिंग मशीनें लगाई जा रही हैं। यात्रियों को बोतल डालने पर कैशबैक नहीं मिलेगा। मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

हरदोई रेलवे स्टेशन पर लगी प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीन

हरदोई। भारतीय रेलवे पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक कचरे के प्रभावी निस्तारण की दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। इसी क्रम में मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले हरदोई रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक की खाली बोतलों के सुरक्षित निस्तारण के लिए बॉटल क्रशिंग मशीनें स्थापित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य स्टेशन परिसर को स्वच्छ बनाए रखने के साथ-साथ प्लास्टिक कचरे के रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हरदोई रेलवे स्टेशन पर कुल 10 बॉटल क्रशिंग मशीनें लगाने की योजना है। फिलहाल दो मशीनें चालू कर दी गई हैं, जबकि शेष मशीनों को भी जल्द संचालित करने की तैयारी चल रही है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इन्हें स्टेशन के व्यस्त स्थानों पर लगाया जा रहा है। इन मशीनों में यात्री पानी, कोल्ड ड्रिंक या अन्य पेय पदार्थों की खाली प्लास्टिक बोतल डाल सकते हैं। मशीन बोतल को तुरंत क्रश कर उसका आकार छोटा कर देती है, जिससे उसे आसानी से रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जा सके। इससे स्टेशन परिसर में प्लास्टिक बोतलों का बिखराव कम होगा और सफाई व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी。

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फिलहाल नहीं मिलेगी कैशबैक या रिवॉर्ड की सुविधा

मशीनें शुरू होने के बाद कई यात्रियों को उम्मीद थी कि बोतल जमा करने पर कैशबैक, कूपन या अन्य प्रोत्साहन मिलेगा जैसा कि कुछ रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है। हालांकि, हरदोई रेलवे स्टेशन पर स्थापित मशीनों में फिलहाल ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है। यानी बोतल डालने पर यात्रियों को किसी प्रकार का आर्थिक या अन्य रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करना है। उनका मानना है कि यदि यात्री स्वेच्छा से इन मशीनों का उपयोग करेंगे तो स्टेशन परिसर अधिक स्वच्छ रहेगा और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।

सामान्य प्रश्न

हरदोई रेलवे स्टेशन पर बॉटल क्रशिंग मशीनें कब स्थापित की गईं?
हरदोई रेलवे स्टेशन पर बॉटल क्रशिंग मशीनें स्थापित की जा रही हैं। फिलहाल दो मशीनें चालू कर दी गई हैं।
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