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सात जोड़ी विशेष ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेल प्रशासन ने सात जोड़ी विशेष ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ा दी है। इनमें मुंबई सेंट्रल–कानपुर, इंदौर–हजरत निजामुद्दीन, और अन्य रूट्स शामिल हैं। यह विशेष ट्रेनें 30 और 31 अगस्त तक संचालित होंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

सात जोड़ी विशेष ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ाई

यात्रियों की बढ़ती भीड़ और यात्रा सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने सात जोड़ी विशेष ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ा दी है। इनमें मुंबई सेंट्रल–कानपुर अनवरगंज, इंदौर–हजरत निजामुद्दीन, उधना–अयोध्या कैंट, उधना–मालदा टाउन, गांधीधाम–भागलपुर तथा अहमदाबाद–पटना के बीच चलने वाली विशेष ट्रेनें शामिल हैं। 09185/86 मुंबई सेंट्रल–कानपुर अनवरगंज साप्ताहिक स्पेशल और 09309/10 इंदौर–हजरत निजामुद्दीन स्पेशल 30 एवं 31 अगस्त तक संचालित होंगी। 09093/94 तथा 09097/98 उधना–अयोध्या कैंट साप्ताहिक स्पेशल, 09033/34 उधना–मालदा टाउन साप्ताहिक स्पेशल और 09451/52 गांधीधाम–भागलपुर साप्ताहिक स्पेशल के फेरे बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा 09447-48 अहमदाबाद–पटना साप्ताहिक स्पेशल का भी एक-एक अतिरिक्त फेरे बढ़ाए गए हैं।

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