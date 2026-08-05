हैदराबाद-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन अब सितंबर तक चलेगी
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए हैदराबाद-गोरखपुर विशेष ट्रेन (07075/07076) की संचालन अवधि बढ़ा दी है। अब यह ट्रेन सितंबर के अंत तक चार अतिरिक्त फेरों के लिए चलाई जाएगी। ट्रेन का संचालन पूर्व निर्धारित समय, मार्ग, ठहराव और कोच संरचना के अनुसार होगा।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने हैदराबाद-गोरखपुर विशेष ट्रेन (07075/07076) की संचालन अवधि बढ़ा दी है। अब यह स्पेशल ट्रेन सितंबर के अंत तक चार अतिरिक्त फेरों के लिए चलाई जाएगी। ट्रेन अपने पूर्व निर्धारित समय, मार्ग, ठहराव, कोच संरचना और संचालन के दिनों के अनुसार ही संचालित होगी। रेलवे के मुताबिक गाड़ी संख्या 07075 हैदराबाद-गोरखपुर स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को 4, 11, 18 और 25 सितंबर 2026 को अतिरिक्त फेरे लगाएगी। वहीं, गाड़ी संख्या 07076 गोरखपुर-हैदराबाद स्पेशल प्रत्येक रविवार को 6, 13, 20 और 27 सितंबर 2026 को संचालित होगी।
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