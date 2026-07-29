कानपुर-मदुरै स्पेशल ट्रेन के अगस्त में चार फेरे बढ़े
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कानपुर सेंट्रल–मदुरै स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ाई है। यह ट्रेन अगस्त में चार अतिरिक्त फेरे लेगी। ट्रेन 01925 कानपुर से हर बुधवार सुबह रवाना होगी और 01926 मदुरै से शनिवार को चलेगी, जो कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी।
कानपुर। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 01925/01926 कानपुर सेंट्रल–मदुरै स्पेशल ट्रेन के संचालन की अवधि बढ़ा दी। अब यह ट्रेन अगस्त में चार अतिरिक्त फेरे लेगी। ट्रेन नंबर 01925 कानपुर सेंट्रल से हर बुधवार को सुबह 8:10 बजे 5, 12, 19 और 26 अगस्त 2026 को रवाना होगी और मदुरै शुक्रवार सुबह सवा सात बजे पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 01926 मदुरै से हर शनिवार को 8, 15, 22 और 29 अगस्त रात ढाई बजे चलेगी और सोमवार को सुबह साढ़े चार बजे सेंट्रल पहुंचेगी। 22 कोच वाली ट्रेन में चार सामान्य, आठ स्लीपर, सात एसी थर्ड और एक एसी सेकेंड कोच है।
इसका पुखरायां, उरई, झांसी, ललितपुर, बीना, भोपाल, इटारसी, नागपुर, बल्लारशाह, रामगुंडम, वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा, तेनाली, ओंगोल, नेल्लोर, गुडूर, रेणिगुंटा, कटपड़ी, जोलारपेट्टई, सलेम, नामक्कल, करूर और डिंडीगुल में ठहराव है।
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