काम की खबर

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भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दो गाड़ियों का अस्थायी विस्तार किया है। रेलगाड़ी संख्या 64016/64019 शकूर बस्ती - पलवल - शकूर बस्ती का मथुरा जंक्शन तक और रेलगाड़ी संख्या 64082/64051 नई दिल्ली - पलवल - गाजियाबाद का कोसी कलाँ तक विस्तार किया गया है, जो कि आगामी 30 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।
दो गाड़ियों को दिया गया अस्थायी विस्तार यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा रेलगाड़ी संख्या 64016/64019 शकूर बस्ती - पलवल - शकूर बस्ती ईएमयू रेलगाड़ी का मथुरा जंक्शन तक विस्तार किया गया है। यह विस्तार आगामी 30 अगस्त तक रहेगा। इसी तरह रेलगाड़ी संख्या 64082/64051 नई दिल्ली - पलवल - गाजियाबाद ईएमयू रेलगाड़ी का कोसी कलाँ तक अस्थायी विस्तार आगामी 30 अगस्त तक के लिए किया गया है।
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