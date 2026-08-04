काम की खबर

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By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दो गाड़ियों का अस्थायी विस्तार किया है। रेलगाड़ी संख्या 64016/64019 शकूर बस्ती - पलवल - शकूर बस्ती का मथुरा जंक्शन तक और रेलगाड़ी संख्या 64082/64051 नई दिल्ली - पलवल - गाजियाबाद का कोसी कलाँ तक विस्तार किया गया है, जो कि आगामी 30 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।

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दो गाड़ियों को दिया गया अस्थायी विस्तार यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा रेलगाड़ी संख्या 64016/64019 शकूर बस्ती - पलवल - शकूर बस्ती ईएमयू रेलगाड़ी का मथुरा जंक्शन तक विस्तार किया गया है। यह विस्तार आगामी 30 अगस्त तक रहेगा। इसी तरह रेलगाड़ी संख्या 64082/64051 नई दिल्ली - पलवल - गाजियाबाद ईएमयू रेलगाड़ी का कोसी कलाँ तक अस्थायी विस्तार आगामी 30 अगस्त तक के लिए किया गया है।

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