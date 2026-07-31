सूबेदारगंज रेलखंड पर दौड़ेंगी कवच 4.0 से लैस ट्रेनें
प्रयागराज में, रेलवे ने दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई हाई डेंसिटी रेल मार्गों पर स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 का सफल संचालन शुरू कर दिया है। इस प्रणाली के अंतर्गत 563 रूट किलोमीटर को सुरक्षा में सुधार के लिए लेस किया गया है, जिससे रेल दुर्घटनाओं की संख्या में भी महत्वपूर्ण कमी आई है।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। सूबेदारगंज रेलखंड पर ट्रेनों की सुरक्षा और मजबूत होने जा रही है। रेलवे ने दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई हाई डेंसिटी रेल मार्गों पर स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 का सफल संचालन शुरू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली-हावड़ा मार्ग के चिपयाना–टूंडला–कानपुर–सूबेदारगंज रेलखंड के 563 रूट किलोमीटर हिस्से को कवच 4.0 से लैस किया गया है।रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि 20 जुलाई 2026 तक देश में कुल 2,569 रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 का सफल कमीशनिंग हो चुकी है। रेल मंत्रालय के अनुसार सुरक्षा उपायों के बेहतर क्रियान्वयन का असर दुर्घटनाओं के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है।
वर्ष 2014-15 में जहां 135 परिणामी रेल दुर्घटनाएं हुई थीं, वहीं 2025-26 में यह संख्या घटकर 16 रह गई। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में जून तक केवल दो परिणामी रेल दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। रेलवे का कहना है कि कवच, आधुनिक सिग्नलिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और ट्रैक उन्नयन जैसी तकनीकों से रेल सुरक्षा लगातार मजबूत हो रही है।
लेखक के बारे मेंPiyush Kumar Srivastava
शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।
विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।