Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रेलवे की लॉन्ड्री में लगेंगे व्हाइटो मीटर, चादर पर दाग-धब्बे पकड़ लेगा एआई

By Somnath Satyom
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की एसी बोगी में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बेडरोल की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का निर्णय लिया है। सभी मशीनीकृत लॉन्ड्री में 'व्हाइटो मीटर' लगाए जाएंगे और दाग पहचानने के लिए एआई तकनीक का उपयोग होगा। इसका ट्रायल वर्तमान में जयपुर, जोधपुर और पुणे में किया जा रहा है।

रेलवे की लॉन्ड्री में लगेंगे व्हाइटो मीटर, चादर पर दाग-धब्बे पकड़ लेगा एआई

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। ट्रेनों की एसी बोगी में सफर करने वाले यात्रियों को अधिक स्वच्छ बेडरोल मिल सकेगा। भारतीय रेलवे ने बेडरोल और लिनेन की धुलाई की गुणवत्ता जांचने के लिए सभी मशीनीकृत लॉन्ड्री में ‘व्हाइटो मीटर’ लगाने का निर्णय लिया है। साथ ही दाग-धब्बों की पहचान के लिए एआई कैमरा तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

रेल मंत्रालय के निर्देश

रेल मंत्रालय ने इस संबंध में सभी जोन और मंडलों को पत्र भेजकर निर्देश जारी कर दिया है। अभी जयपुर, जोधपुर और पुणे मंडल की लॉन्ड्री में इसका ट्रायल चल रहा है। सफल रहने पर दूसरे चरण में पूर्व मध्य रेलवे के बरौनी और समस्तीपुर मंडल व दूसरे रेलवे जोन की लॉन्ड्री में भी इसे लागू किया जाएगा।

धुलाई की गुणवत्ता परखेगा व्हाइटो मीटर

रेलवे अधिकारियों के अनुसार धुलाई की गुणवत्ता परखने के लिए अब व्हाइटो मीटर का प्रयोग होगा। इससे यह जांचा जाएगा कि चादर और तौलिया सही तरीके से साफ हुए हैं या नहीं। इसके अलावा पुणे, जयपुर और जोधपुर की लॉन्ड्री में एआई आधारित दाग पहचान कैमरे भी लगाए गए हैं, जो कपड़ों पर बचे दाग को तुरंत पकड़ लेंगे। 10 में से 7 अंक वाले लिनेन को इस्तेमाल युक्त माना जाएगा। इसकी जांच व्हाइटो मीटर से होगी।

निर्धारित समय पर बदला जाता है लिनेन

लॉन्ड्री की निगरानी के लिए सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। रेलवे के नियमों के अनुसार बेडशीट 12 से 24 महीने, तकिया कवर और तौलिया 9 महीने, तकिया और कंबल 24 महीने से ज्यादा पुराने न हों। तय समय पूरा होने पर पुराने लिनेन को बदल दिया जाता है। रेलवे का दावा है कि इस तकनीक से यात्रियों को हर बार साफ-सुथरा और स्वास्थ्यकर बेडरोल मिलेगा।

लिनेन में क्या-क्या मिलता है :

एसी क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को हर यात्रा में स्वच्छ बेडरोल उपलब्ध कराया जाता है। एक बेडरोल किट में दो चादरें, एक तकिया कवर और एक तौलिया होता है। एक चादर सीट पर बिछाने और दूसरी कंबल के नीचे बिछाने के लिए दी जाती है, ताकि कंबल सीधे शरीर के संपर्क में न आए। इस सेट को लिनेन कहते हैं। इस्तेमाल के बाद इन सभी को धोया जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारतीय रेलवे बेडरोल की गुणवत्ता के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग कर रहा है?
भारतीय रेलवे बेडरोल की गुणवत्ता के लिए 'व्हाइटो मीटर' और एआई कैमरा तकनीक का उपयोग कर रहा है।
Somnath Satyom

लेखक के बारे में

Somnath Satyom

शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।


विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur News Indian Railways
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।