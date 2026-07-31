एक्सएलआरआई रेलकर्मियों को दे रहा एआई संचालन का प्रशिक्षण

टाटानगर समेत चक्रधरपुर मंडल के रेल कर्मचारियों को एक्सएलआरआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से कार्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में ट्रेनों के संचालन और सुरक्षा यंत्रों के इस्तेमाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता ले सके। दक्षिण पूर्व जोन ने एक्सएलआरआई से रेलकर्मियों को प्रशिक्षण देने का एमओयू किया है। एमओयू के तहत रेलकर्मियों को एआई तकनीक का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। अभी एक्सएलआरआई में विभिन्न विभागों के फ्रंट लाइन 25 रेलकर्मियों का प्रशिक्षण शुरू है। रेलवे वाणिज्य, सिग्नल एंड टेलीकॉम, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग और परिचालन विभाग के कर्मचारियों को एआई प्रशिक्षण दिलाने का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना है।

इससे सुरक्षित ट्रेन संचालन व मॉनिटरिंग के साथ तकनीकी खराबी तत्काल दूर करने में सहूलियत होगी। एआई से चालक और कंट्रोल रूम को अलर्ट मैसेज मिलेगा। अन्य रेलवे जोन में ट्रैक निरीक्षण, ऊर्जा प्रबंधन, ट्रेन संचालन, यात्री सुविधा व स्टेशन प्रबंधन में एआई का ट्रायल हो रहा है, जबकि एआई सेंसर कैमरे भी लग रहे हैं। क्योंकि एआई सेंसर कैमरे से ट्रैक में दरार, पटरी के झुकाव, वेल्डिंग में खराबी व अन्य खराबी का संकेत पहले मिलेगा। इससे हादसा टालने, इंजन, कोच, ब्रेक, सिग्नल, ट्रैक्शन एवं अन्य तकनीकी खराबी को तत्काल सुधार करने से ट्रेनों की लेटलतीफी में कमी की उम्मीद है। यात्री सुविधा, सुरक्षा, स्टेशन, कोच स्वच्छता, खानपान की गुणवत्ता एवं किचन में सफाई की निगरानी में रेलवे एआई की मदद लेगा। ट्रेन टिकट कंफर्म होने की सही जानकारी मिल सकती है। सुरक्षा कवच और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के संचालन में भी एआई कारगार होगा। इधर, चक्रधरपुर मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी ने बताया कि हर विभागों में एआई आधारित कार्य का लक्ष्य है। इससे प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।