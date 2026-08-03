जमालपुर इरिमी में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक, कार्यालयी कार्यों में हिंदी के अधिक प्रयोग पर जोर

जमालपुर, निज प्रतिनिधि।भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी संस्थान (इरिमी), जमालपुर में महानिदेशक अनिमेष कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संस्थान में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा कार्यालयी कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया गया। इधर, बैठक में बताया गया कि इरिमी में प्रशिक्षुओं के लिए नियमित हिंदी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे उनके कार्यसाधक हिंदी ज्ञान में निरंतर वृद्धि हो रही है। साथ ही संस्थान के अधिकांश कार्यालयी कार्य हिंदी में किए जा रहे हैं तथा प्रशिक्षण सामग्री भी हिंदी में तैयार की जा रही है। पुस्तकालय में हिंदी एवं अंग्रेजी की उपयोगी पुस्तकों का समृद्ध संग्रह उपलब्ध होने पर समिति ने संतोष व्यक्त किया और द्विभाषी अध्ययन संसाधनों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता बताई।