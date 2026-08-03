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जमालपुर इरिमी में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक, कार्यालयी कार्यों में हिंदी के अधिक प्रयोग पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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जमालपुर में इरिमी की बैठक में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। महानिदेशक अनिमेष कुमार सिन्हा ने हिंदी के बढ़ते प्रयोग और डिजिटल संसाधनों को जोड़ने की बात की। नियमित हिंदी कक्षाएं और प्रशिक्षण सामग्री भी हिंदी में तैयार की जा रही हैं।

जमालपुर इरिमी में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक, कार्यालयी कार्यों में हिंदी के अधिक प्रयोग पर जोर

जमालपुर, निज प्रतिनिधि।भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी संस्थान (इरिमी), जमालपुर में महानिदेशक अनिमेष कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संस्थान में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा कार्यालयी कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया गया। इधर, बैठक में बताया गया कि इरिमी में प्रशिक्षुओं के लिए नियमित हिंदी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे उनके कार्यसाधक हिंदी ज्ञान में निरंतर वृद्धि हो रही है। साथ ही संस्थान के अधिकांश कार्यालयी कार्य हिंदी में किए जा रहे हैं तथा प्रशिक्षण सामग्री भी हिंदी में तैयार की जा रही है। पुस्तकालय में हिंदी एवं अंग्रेजी की उपयोगी पुस्तकों का समृद्ध संग्रह उपलब्ध होने पर समिति ने संतोष व्यक्त किया और द्विभाषी अध्ययन संसाधनों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता बताई।

राजभाषा हिंदी का प्रभावी क्रियान्वयन

मौके पर महानिदेशक अनिमेष कुमार सिन्हा ने कहा कि राजभाषा हिंदी का प्रभावी क्रियान्वयन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्यालयी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के साथ-साथ संस्थान के पुस्तकालय को विश्वस्तरीय डिजिटल लाइब्रेरी एवं ई-ज्ञान संसाधनों से जोड़ने की पहल करने का सुझाव दिया। उन्होंने कंप्यूटर एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित तकनीकों से संबंधित अध्ययन सामग्री हिंदी में विकसित करने पर भी विशेष बल दिया, ताकि प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकों का अध्ययन सरलता से उपलब्ध हो सके। मौके पर इरिमी डीन प्रेम प्रकाश, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी सह आचार्य (परियोजना) मो. अयूब खान, डीडीजी प्रसेनजीत कुमार, आचार्य मुसरण तिर्की, सिद्धार्थ शंकर, शिशिर चंद्र शेखर सहित अन्य मौजूद थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गई?
बैठक में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की प्रगति और कार्यालयी कार्यों में हिंदी के प्रयोग पर चर्चा की गई।
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