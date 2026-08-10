झारसुगुड़ा रोड होकर चलेगी प्रयागराज-विशाखापटनम-प्रयागराज सप्ताहिक स्पेशल

झारसुगुड़ा रोड होकर चलेगी प्रयागराज-विशाखापटनम-प्रयागराज सप्ताहिक स्पेशल
भारतीय रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल के झारसुगुड़ा रोड रेलवे स्टेशन से प्रयागराज-विशाखापटनम के बीच सप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। यह ट्रेन 14 अगस्त से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को चलेगी, जिससे लोग पूजा के दौरान प्रयागराज से विशाखापटनम आसानी से पहुंच सकेंगे।
चक्रधरपुर। नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल के झारसुगुड़ा रोड रेलवे स्टेशन होकर प्रयागराज-विशाखापटनम के बीच सप्ताहिक स्पेशल ट्रेन परिचालन की घोषणा की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 04159/04160 प्रयागराज विशाखापटनम सप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 14 अगस्त से 28 नवंबर तक प्रयागराज से प्रत्येक शुक्रवार एवं विशाखापटनम से प्रत्येक शनिवार को चलेगी। 22 एलएचबी कोच युक्त स्पेशल ट्रेन इस बीच दोनों दिशाओं से 16-16 फेरे लगाएगी। ट्रेन नंबर 04159 प्रयागराज विशाखापटनम स्पेशल शुक्रवार को 10.15 बजे प्रयागराज से रवाना होगी यह ट्रेन मानिकपुर, सतना, कटनी, शहडोल, अनूपपूर, पेंड्रा रोड, बिलासपुर, रायगढ़, झारसुगुड़ा रोड (01.50/01.55) संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर रोड, टिटलागढ़, के सिंगा, मुनीगुड़ा, रायगढ़ा, विजयानगरम होकर दूसरे दिन 13.30 बजे विशाखापटनम पहुंचेगी।
उसी प्रकार ट्रेन नंबर 04160 विशाखापटनम-प्रयागराज सप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक शनिवार को विशाखापटनम से 15.40 बजे रवाना होगी यह ट्रेन इन्हीं स्टेशनों में रुकती हुई दूसरे दिन 17.30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। इस ट्रेन के परिचालन से पूजा के दौरान लोगों को संगमनगरी प्रयागराज से स्टील सिटी विशाखापटनम जाने में आसान हो जाएगी।
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