आसनसोल-गोरखपुर 29 अगस्त तक चलेगी
बरौनी जंक्शन से आसनसोल और गोरखपुर के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। रक्सौल-देवघर 31 जुलाई से 30 अगस्त तक रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। आसनसोल-गोरखपुर प्रतिदिन चलेगी। यह ट्रेन सेवाएं यात्रियों के लिए सुविधाजनक होंगी।
बरौनी। रेल प्रशासन ने बरौनी जंक्शन होकर आसनसोल व गोरखपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक रक्सौल-देवघर 31 जुलाई से 30 अगस्त तक रविवार, मंगलवार व शुक्रवार को रक्सौल से खुलेगी। देवघर-रक्सौल 31 जुलाई से 30 अगस्त तक रविवार, मंगलवार व शुक्रवार को देवघर से खुलेगी। आसनसोल गोरखपुर 29 जुलाई से 29 अगस्त तक प्रतिदिन आसनसोल से चलेगी। गोरखपुर आसनसोल 30 जुलाई से 30 अगस्त तक प्रतिदिन गोरखपुर से चलेगी।
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