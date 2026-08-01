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प्रयागराज-वेरावल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नई स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। ट्रेन सं. 04173/04174 प्रयागराज से हर गुरुवार और वेरावल से हर शुक्रवार चलेगी। इसका संचालन 6 अगस्त से 24 सितंबर तक होगा। ट्रेन में 7 जनरल कोच, 10 स्लीपर कोच और 1 थर्ड एसी कोच होगा।

प्रयागराज-वेरावल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संƥ. 04173/04174 प्रŮयागराज-वेरावल-Ůप्रयागराज स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। ट्रेन प्रयागराज से 6 अगस्त से 24 सितंबर तक प्रत्येक गुरुवार को और वेरावल से 7 अगस्त से 25 सितंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी। ट्रेन प्रयागराज से गुरुवार को सुबह 10.10 बजे चलकर शाम 6.20 बजे ईदगाह जंक्शन और अगले दिन शाम 6.15 बजे वेरावल पहुंचेगी। ट्रेन वेरावल से शुक्रवार रात 10 बजे चलकर अगले दिन रात 8.15 बजे ईदगाह जं. स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन में 7 जनरल कोच, 10 स्लीपर कोच, 1 थर्ड एसी कोच लगा होगा।

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