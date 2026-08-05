प्रयागराज-वेरावल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 04173/04174 प्रयागराज-वेरावल स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 6 अगस्त से 24 सितंबर तक हर गुरुवार रोहिणी से रवाना होगी। वापसी में यह ट्रेन वेरावल से 7 अगस्त से 25 सितंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी। इसमें 7 सामान्य श्रेणी, 10 स्लीपर और 1 थर्ड एसी कोच होंगे।
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 04173/04174 प्रयागराज-वेरावल-प्रयागराज स्पेशल चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन प्रयागराज से 6 अगस्त से 24 सितंबर तक प्रत्येक गुरुवार और वेरावल से 7 अगस्त से 25 सितंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को संचालित होगी। गाड़ी संख्या 04173 प्रयागराज से गुरुवार सुबह 10:10 बजे रवाना होकर शाम 6:20 बजे ईदगाह जंक्शन पहुंचेगी और अगले दिन शाम 6:15 बजे वेरावल पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04174 वेरावल से शुक्रवार रात 10:00 बजे चलेगी और अगले दिन रात 8:15 बजे ईदगाह जंक्शन पहुंचेगी। ट्रेन में 7 सामान्य श्रेणी, 10 स्लीपर और 1 थर्ड एसी कोच लगाए जाएंगे।
रेलवे के अनुसार, इससे गुजरात जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।
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