भारत में 88 फीसदी घटे रेल हादसे, सुरक्षा पर बजट तीन गुना बढ़ा
भारतीय रेलवे ने पिछले 12 वर्षों में गंभीर ट्रेन दुर्घटनाओं में 88 प्रतिशत की कमी दर्ज की है। सुरक्षा बजट तीन गुना बढ़कर 120389 करोड़ रुपये पहुंच गया है। 2014-15 में 135 रेल हादसे दर्ज हुए थे, जो 2025-26 में घटकर केवल 16 रह गए हैं।
नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रेलवे ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार दर्ज किया है। पिछले 12 वर्षों में गंभीर ट्रेन दुर्घटनाओं में 88 प्रतिशत तक की भारी कमी आई है, जबकि सुरक्षा बजट तीन गुना बढ़ गया है। रेलवे की ओर से बुधवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, पिछले 12 साल में रेल हादसों पर लगाम कसने के लिए बड़े पैमाने पर सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। इसका व्यापक असर भी नजर आ रहा है। बयान में बताया गया है कि वर्ष 2014-15 में देशभर में 135 रेल हादसे दर्ज किए गए थे, जो 2025-26 में घटकर महज 16 रह गए।
चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून माह तक सिर्फ दो गंभीर रेल हादसे दर्ज किए गए हैं। प्रति 10 लाख ट्रेन-किलोमीटर दुर्घटनाओं को दर्शाने वाला ‘कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट इंडेक्स’ भी 91% सुधरकर 0.11 से 0.01 पर आ गया है।रेलवे ने बताया है कि 12 साल में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बजट भी तीन गुना तक बढ़ाया गया है। वर्ष 2013-14 में रेलवे के लिए 39200 करोड़ का बजट जारी हुआ था, जबकि 2026-27 के लिए 120389 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
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