पीडीडीयू मंडल ने ट्रैक रिलेइंग कार्य में बनाया कीर्तिमान
पीडीडीयू नगर में रेलवे मंडल ने सुरक्षा और आधारभूत अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए 10.63 किमी लंबी ट्रैक रिलेइंग कार्य पूरा किया। यह कार्य डीआरएम उदय सिंह मीना के मार्गदर्शन में हुआ है। यह भारतीय रेलवे के लिए जुलाई 2026 में दूसरा सर्वोच्च प्रदर्शन है।
पीडीडीयू नगर, संवाददाता। पूर्व मध्य रेल के पीडीडीयू रेल मंडल ने रेल संरक्षा एवं आधारभूत रेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। डीआरएम उदय सिंह मीना के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) स्वाति राज के नेतृत्व में इंजीनियरिंग विभाग ने जुलाई महीने में रेलखंड पर 10.63 किमी लंबे रेल पटरियों की ट्रैक रिलेइंग कार्य पूरा कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। रेलवे की ओर से ट्रेनों के फर्राटा भरने के लिए पटरियों को मजबूत और बेहतर बनाया जा रहा है। रेलवे अत्याधुनिक ट्रैक रिलेइंग ट्रेन (टीआरटी) मशीन के माध्यम से पटरियों को दुरुस्त कर रहा है।
जुलाई 2026 में भारतीय रेल के सभी मंडलों में यह दूसरा सर्वोच्च प्रदर्शन रहा। जबकि सिकंदराबाद मंडल प्रथम स्थान पर रहा। यह उपलब्धि ट्रैक अनुरक्षण एवं रिलेइंग कार्यों में आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग, बेहतर कार्य योजना तथा इंजीनियरिंग विभाग की मेहनत का परिणाम है।
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