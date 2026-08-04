एनसीआर ने 2.05 करोड़ अभिलेख किए डिजिटल
उत्तर मध्य रेलवे ने डिजिटल इंडिया और ग्रीन रेलवे योजना के तहत 2.05 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया। 15,730 वर्ग फुट कार्यालयीय स्थान खाली हुआ और कागज की खपत में 39% की कमी आई। प्रयागराज मंडल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 91.44 लाख अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया।
उत्तर मध्य रेलवे ने डिजिटल इंडिया और ग्रीन रेलवे अभियान के तहत पिछले छह माह में 2.05 करोड़ से अधिक अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस दौरान 2.21 करोड़ पृष्ठों और 4.6 मीट्रिक टन पुराने अभिलेखों का नियमानुसार निष्पादन किया गया, जिससे 15,730 वर्ग फुट कार्यालयीय स्थान खाली हुआ। जीएम नरेश पाल सिंह ने कहा कि उत्तर मध्य रेलवे को पूर्णतः पेपरलेस और हरित रेलवे बनाना लक्ष्य है। प्रयागराज मंडल ने 91.44 लाख अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। ई-ऑफिस और ई-फाइल प्रणाली लागू होने से कागज की खपत में 39 प्रतिशत की कमी आई है।
अब प्रति माह 4,191 रीम के बजाय 2,548 रीम कागज की ही आवश्यकता पड़ रही है। रेलवे के अनुसार इससे हर वर्ष करीब 19,700 रीम कागज की बचत होगी और लगभग 200 पेड़ों की कटाई रोकी जा सकेगी।
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