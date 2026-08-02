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100 साल पुरानी रेल लाइनें आज भी सिंगल ट्रैक पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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भारतीय रेलवे नई रेल लाइनों, ट्रैक दोहरीकरण और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है। बालामऊ-कानपुर और बालामऊ-सीतापुर की ऐतिहासिक शाखा रेल लाइनें अभी भी सिंगल ट्रैक पर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इनका दोहरीकरण यात्री और माल परिवहन सुविधाओं में सुधार करेगा।

100 साल पुरानी रेल लाइनें आज भी सिंगल ट्रैक पर

हरदोई, संवाददाता। भारतीय रेलवे देशभर में नई रेल लाइनों, ट्रैक दोहरीकरण और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है। कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं और अनेक रेलखंडों पर निर्माण कार्य जारी है। गाजियाबाद-शाहजहांपुर-सीतापुर रेलखंड पर चार लाइन विकसित करने की योजना भी आगे बढ़ रही है, लेकिन हरदोई जनपद की दो ऐतिहासिक शाखा रेल लाइनें बालामऊ-कानपुर और बालामऊ-सीतापुर आज भी सिंगल ट्रैक पर संचालित हो रही हैं। रेल विशेषज्ञों और स्थानीय यात्रियों का मानना है कि इन दोनों रेलमार्गों का दोहरीकरण न केवल यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाएगा बल्कि माल परिवहन की क्षमता भी कई गुना बढ़ा देगा। वर्तमान में एकल लाइन होने के कारण ट्रेनों का संचालन सीमित है। क्रॉसिंग के इंतजार में ट्रेनों का समय बढ़ जाता है। इससे नई यात्री ट्रेनों के संचालन और मालगाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ता है।

एक सदी से अधिक पुराना है इतिहास

बालामऊ-कानपुर शाखा रेल लाइन का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में व्यापार और कृषि उपज के परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। वर्ष 1903 में बालामऊ से माधौगंज तक मीटर गेज लाइन बिछाई गई। 1909-10 तक इसका विस्तार कानपुर तक नियमित संचालन शुरू हुआ। इसी तरह बालामऊ-सीतापुर रेलखंड का सर्वे 1902-03 में तत्कालीन ओध एंड रोहिलखंड रेलवे ने कराया था। वर्ष 1910 में पहले बालामऊ-मिश्रिख और बाद में मिश्रिख-सीतापुर खंड पर रेल संचालन शुरू हुआ। दोनों रेलखंड लंबे समय तक मीटर गेज रहे। इन्हें बाद में ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया।

दोहरीकरण से होंगे कई फायदे

रेल यात्रियों का कहना है कि यदि दोनों रेलमार्गों का दोहरीकरण कर आधुनिक सिग्नल प्रणाली विकसित की जाए तो कानपुर, सीतापुर और हरदोई के बीच अधिक एक्सप्रेस एवं पैसेंजर ट्रेनों का संचालन संभव हो सकेगा। इससे बालामऊ, संडीला, माधोगंज, मिश्रिख और आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही मालगाड़ियों के संचालन में तेजी आने से रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि हो सकती है।

निरीक्षण हुए, लेकिन योजना अब तक अधूरी

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर इन रेलखंडों का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अब तक ट्रैक दोहरीकरण की कोई ठोस योजना धरातल पर नहीं उतर सकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को इस महत्वपूर्ण मुद्दे को रेल मंत्रालय के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाना चाहिए, ताकि एक सदी से अधिक पुराने इन ऐतिहासिक रेलमार्गों को भी रेलवे की भविष्य की विकास योजनाओं में प्राथमिकता मिल सके। उनका मानना है कि ट्रैक दोहरीकरण से ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, परिचालन गति में सुधार होगा और हरदोई सहित पूरे क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बालामऊ-कानपुर और बालामऊ-सीतापुर रेलमार्गों का दोहरीकरण क्यों जरूरी है?
इन दोनों रेलमार्गों का दोहरीकरण यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाएगा और माल परिवहन की क्षमता भी बढ़ा देगा।
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