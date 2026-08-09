रेलवे बोर्ड में 20 व 21 को होगी एनएफआईआर की पीएनएम
जमशेदपुर में 20 और 21 अगस्त को रेलवे बोर्ड में रेलकर्मियों की सुविधा और अधिकारों पर पीएनएम आयोजित होगा। चक्रधरपुर मंडल मेंस कांग्रेस के संयोजक शशि रंजन मिश्रा के अनुसार, इसमें टाटानगर और दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी, जैसे प्रमोशन, बकाया भत्ता और चिकित्सा समस्याएं।
जमशेदपुर। नेशलन फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे की 20 और 21 अगस्त को रेलकर्मियों की सुविधा-अधिकार एवं अन्य मुद्दे को लेकर रेलवे बोर्ड में पीएनएम (स्थाई वार्ता) आयोजित होगा। चक्रधरपुर मंडल मेंस कांग्रेस के संयोजक शशि रंजन मिश्रा ने बताया कि, एनएफआईआर के पीएनएम में टाटानगर और दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के कर्मचारियों की भी विभिन्न समस्याओं को शामिल किया गया है। ताकि, प्रमोशन, बकाया भत्ता, चिकित्सा एवं आवासीय समस्या का समाधान हो सके।
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