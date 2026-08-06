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होटल में बनेगा टीईटी रेस्ट हाउस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में, इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टॉफ आर्गनाइजेशन ने प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक से विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। चेकिंग स्टाफ संविदा चार्ज और होटल के लिए प्रक्रिया पर सहमति बनी। प्रशासन ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

होटल में बनेगा टीईटी रेस्ट हाउस

गोरखपुर, निज संवाददाता। इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टॉफ आर्गनाइजेशन, पूर्वोत्तर रेलवे के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव टीएन पांडेय व रितेश श्रीवास्तव और महामंत्री पवन कुमार राय ने प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर चेकिंग स्टाफ की विभिन्न समस्याओं पर बात की।

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समस्याओं पर चर्चा

प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के सचिव अमरेश्वर निधान त्रिपाठी ने सभी बिंदुओं के शीघ्र सामाधान का आश्वासन दिया। प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक ने कहा कि ऐशबाग से लखनऊ तक मोटर कैब के स्थायी सामाधान के लिए लखनऊ जंक्शन के सीनियर डीसीएम से भी बात हुई है। भविष्य में इसका भी सामाधान हो जाएगा। टिकट चेकिंग स्टाफ नियमानुसार कंटीजेंसी चार्ज करेगा, जिसे प्रशासन को भुगतान करना होगा। इस पर भी सहमति बनी है, जल्दी ही इस पर प्रशासन की ओर से कोई सार्थक पहल किया जाएगा। गोरखपुर टीटीई रेस्ट हाउस के लिए होटल लेने की प्रकिया भी चल रही है, जल्दी ही यह पूरा किया जाएगा।

टीएस की जिम्मेदारी

सचिव ने संगठन को अवगत कराया है कि वंदे भारत ट्रेन के टीएस की ओर से जब भी कैटरीगं बिल पर हस्ताक्षर किया जाए, उसे अपने एचएचटी से प्रत्येक बोर्डिंग प्वाइंट से कितने यात्री यात्रा कर रहे हैं, उसका अलग-अलग आंकड़े जो दर्शाए गए हैं, वो ठीक है या नहीं, इसका मिलान करते हुए ही पेपर पर हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि कुछ मामलों में काफी अनियमितता प्रशासन के संज्ञान में आया है, इस पर सभी स्टाफ विशेष ध्यान देंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टॉफ ने किससे ज्ञापन सौंपा?
इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टॉफ ने प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा।
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