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सीनियर कमांडेंट बने पंकज चुघ, संभाला पदभार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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आरपीएफ के 2013 बैच के अधिकारी पंकज चुघ ने वाराणसी मंडल के सीनियर कमांडेंट का कार्यभार ग्रहण किया है। उनकी एमबीए की डिग्री और रेलवे सुरक्षा में अनुभव से मंडल की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की उम्मीद है। पंकज चुघ का चयन यूपीएससी के माध्यम से हुआ था।

सीनियर कमांडेंट बने पंकज चुघ, संभाला पदभार

छपरा हमारे संवाददाता l आरपीएफ के 2013 बैच के भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा आईआरपीएफएस के ग्रुप 'ए' अधिकारी पंकज चुघ ने वाराणसी मंडल के सीनियर कमांडेंट के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनके पदभार ग्रहण करने से मंडल में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। पंकज चुघ मानव संसाधन एचआर में एमबीए की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। उनका चयन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के माध्यम से हुआ था और उन्होंने 7 सितंबर 2015 को भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा में अपना कार्यभार ग्रहण किया था। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, यात्री सुरक्षा तथा प्रशासनिक प्रबंधन के क्षेत्र में उनके व्यापक अनुभव को देखते हुए वाराणसी मंडल में उनके नेतृत्व से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद की जा रही है।

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