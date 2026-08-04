अब आरएसी यात्रियों को भी मिलेगा पूरा बेडरोल किट
भागलपुर। रेलवे बोर्ड ने एसी क्लास में यात्रा करने वाले आरएसी यात्रियों को पूरा बेडरोल किट प्रदान करने का निर्देश दिया है। अभी तक इन यात्रियों को आधा या बिना बेडरोल के यात्रा करनी पड़ रही थी। इसे देखते हुए रेलवे ने सभी जोनल रेलवे को सख्त आदेश दिए हैं कि इस नियम का पालन सुनिश्चित करें।
भागलपुर। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि एसी क्लास (एसी चेयर कार को छोड़कर) में सफर करने वाले आरएसी यात्रियों को भी अन्य यात्रियों की तरह पूरा बेडरोल किट (चादर, कंबल और तकिया) अनिवार्य रूप से दिया जाए। दरअसल, बोर्ड को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि आरएसी यात्रियों को बेडरोल नहीं मिल रहा है या अधूरा सामान दिया जा रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए रेलवे ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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