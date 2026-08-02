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रेलवे के रिटायर कर्मी, आश्रित व दिव्यांग कर्मी ले सकेंगे मैनुअल पास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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रेलवे बोर्ड ने रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास और प्रिविलेज पास जारी करने की घोषणा की है। यह निर्णय रिटायर कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मियों को डिजिटल और मैनुअल पास के विकल्प देने के लिए लिया गया है। यह कदम पेंशनभोगियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

रेलवे के रिटायर कर्मी, आश्रित व दिव्यांग कर्मी ले सकेंगे मैनुअल पास

धनबाद, मुख्य संवाददाता। रेलवे बोर्ड ने एचआरएमएस के तहत मिलने वाले रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास और प्रिविलेज पास जारी करने के संबंध में रिटायर कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचयारियों को बड़ा तोहफा देने की घोषणा की। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को सर्कुलर जारी कर बताया कि पेंशनभोगियों और दिव्यांग कर्मचारियों की व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए डिजिटल के साथ-साथ मैनुअल पास व्यवस्था को भी जारी रखा जाएगा। यह जानकारी ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस से महामंत्री और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे (एनएफआईआर) के सचिव प्रेम शंकर चतुर्वेदी ने दी। उन्होंने बताया कि एनएफआईआर ने तीन जून को रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर जनरल एचआर को इस संबंध में पत्र दिया था।

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फेडरेशन ने बोर्ड के सामने यह बात रखी थी कि कई बुजुर्ग पेंशनभोगी और विधवाएं पूरी तरह डिजिटल साक्षर नहीं हैं। कई दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी समस्या है। कुछ रेलवे इकाइयां भी अभी ई-पास पूरी तरह लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। पीएस चतुर्वेदी ने बताया कि फेडरेशन की बात मानते हुए बोर्ड ने सभी जोन के जीएम को पत्र देते हुए नए आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कराने का आदेश दिया है।

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