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वंदे मातरम के अपमान को अपराध बनाने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने वंदे मातरम् के गायन में बाधा डालने को अपराध बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह बिल अब राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत वंदे मातरम् को राष्ट्रगान का समान दर्जा देता है। यह कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ और इसमें सजा का भी प्रावधान है।

वंदे मातरम के अपमान को अपराध बनाने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या उसे रोकने को अपराध बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके तहत वंदे मातरम् को वही कानूनी संरक्षण मिलेगा, जो वर्तमान में राष्ट्रगान को प्राप्त है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 कानून बन गया है। लोकसभा में 30 जुलाई को यह विधेयक पारित हुआ था, जबकि राज्यसभा ने इसे एक दिन पहले ही मंजूरी दे दी थी। इस कानून के तहत वंदे मातरम् को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार लालकिले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गाया जाएगा।

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इससे पहले राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत राष्ट्रगान जन गण मन के गायन को जानबूझकर रोकना या ऐसे गायन में शामिल किसी सभा में व्यवधान डालना प्रतिबंधित था। इस कानून में सजा का भी प्रावधान है।

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