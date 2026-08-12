रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा, राखी स्पीड पोस्ट पर मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट
रक्षाबंधन के अवसर पर, डाक विभाग ने बहनों के लिए राखी भेजने में सहूलियत देने के लिए स्पीड पोस्ट शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट की घोषणा की है। इस छूट का लाभ उठाने के लिए लिफाफे पर 'राखी मेल' लिखना अनिवार्य होगा। यह पहल भाइयों और बहनों के बीच प्रेम को बढ़ावा देने के लिए है।
रक्षाबंधन के पावन अवसर पर डाक विभाग ने बहनों के लिए एक विशेष और सराहनीय पहल की है। दूर-दराज बैठे भाइयों तक राखी भेजने वाली बहनों को प्रोत्साहित करने और राहत देने के उद्देश्य से स्पीड पोस्ट शुल्क में 10 प्रतिशत की विशेष छूट देने निर्णय लिया है। इसके लिए लिफाफे पर राखी मेल लिखा होना जरूरी है। डाक अधीक्षक रंजीत अग्रवाल ने बताया कि जो बहनें अपने भाइयों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से राखी भेजेंगी, उन्हें इस छूट का सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि छूट प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना होगा। राखी भेजने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में राखी मेल लिखना अनिवार्य होगा।
केवल उन्हीं लिफाफों पर काउंटर से बुकिंग के दौरान 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले भाई-बहनों के बीच प्रेम और अधिक सुविधाजनक व खास बनाना है, जिससे समय रहते हर भाई की कलाई पर रक्षासूत्र सज सके।
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