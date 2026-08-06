रक्षाबंधन पर डाक विभाग का उपहार, स्पीड पोस्ट से राखी भेजने पर मिलेगी 10प्रतिशत छूट
सीवान, नगर प्रतिनिधि। रक्षा बंधन के पावन पर्व पर भारतीय डाक विभाग ने बहनों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से राखी भेजने पर 10 प्रतिशत छूट देने की विशेष सुविधा शुरू की है। राखियों की सुरक्षित और समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए राखी मेल की व्यवस्था की गई है।
सीवान, नगर प्रतिनिधि। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भाई-बहन के अटूट स्नेह को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारतीय डाक विभाग ने विशेष सुविधा शुरू की है। 12 अगस्त 2026 से बहनें स्पीड पोस्ट के माध्यम से राखी भेजने पर डाक शुल्क में 10 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ उठा सकेंगी।
राखी मेल की व्यवस्था
डाक विभाग के अनुसार, देशभर में राखियों की समयबद्ध और सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए राखी मेल की व्यवस्था की गई है। इसके तहत ग्राहक अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट (दस्तावेज) के लिफाफे पर सामने स्पष्ट रूप से राखी मेल लिखकर रेल डाक सेवा यू मंडल, छपरा के अंतर्गत सीवान रेलवे स्टेशन स्थित बुकिंग काउंटर से बुकिंग करा सकते हैं। प्रत्येक ग्राहक को अधिकतम पांच स्पीड पोस्ट पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। विभाग के अनुसार, 50 ग्राम तक के दस्तावेज के लिए स्थानीय स्पीड पोस्ट का मूल शुल्क 19 रुपये तथा स्थानीय क्षेत्र से बाहर 47 रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित है। इसी शुल्क पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
राखियों के वितरण की व्यवस्था
रक्षाबंधन के मद्देनजर डाक विभाग ने राखियों के त्वरित प्रसंस्करण, विशेष प्रेषण और प्राथमिकता के आधार पर वितरण की व्यवस्था भी की है। सभी डाक इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि राखी मेल के माध्यम से भेजी गई राखियों का समयबद्ध निस्तारण और वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि हर बहन की राखी समय पर उसके भाई तक पहुंच सके। डाक विभाग ने लोगों से अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए समय रहते राखियां बुक कराने और इस विशेष योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि सिवान रेलवे स्टेशन स्थित रेल डाक सेवा का बुकिंग काउंटर सप्ताह के सातों दिन, अवकाश सहित, 16×7 संचालित रहता है।
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