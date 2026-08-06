पेटरवार की यूरी सेठी का अंडर-21 विश्व कोर्फबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन
पेटरवार फोटो 02 यूरी शेठीपेटरवार की यूरी सेठी का अंडर-21 विश्व कोर्फबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयनपेटरवार की यूरी सेठी का अंडर-21 विश्व कोर्
पेटरवार, प्रतिनिधि। पेटरवार के खत्री मोहल्ला की प्रतिभावान खिलाड़ी यूरी सेठी का चयन भारत की अंडर-21 कोर्फबॉल टीम में हुआ है। वह 8 से 16 अगस्त 2026 तक मलेशिया के निलाई स्थित एन-9 एरिना में आयोजित होने वाली अंडर-21 विश्व कोर्फबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यूरी सेठी विशेष कुमार एवं अन्नू सेठी की पुत्री हैं। उनके चयन की खबर मिलते ही पेटरवार सहित पूरे बोकारो जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। खेल प्रेमियों, सामाजिक संगठनों और क्षेत्रवासियों ने इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए यूरी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विश्व चैंपियनशिप में भारत के अलावा मलेशिया, नीदरलैंड, बेल्जियम सहित कई मजबूत अंतरराष्ट्रीय टीमें भाग लेंगी।
ऐसे प्रतिष्ठित मंच पर यूरी का चयन उनकी मेहनत, प्रतिभा और खेल के प्रति समर्पण का प्रमाण माना जा रहा है। स्थानीय खेल प्रेमियों का कहना है कि यूरी की सफलता ग्रामीण क्षेत्रों की उभरती प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। इससे जिले के अन्य खिलाड़ियों को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने का उत्साह मिलेगा। क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई है कि यूरी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर देश और झारखंड का नाम रोशन करेंगी।
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