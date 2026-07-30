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राष्टमंडल खेल : पैरा साइकिलिस्ट लिशा बाहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय पैरा साइकिलिस्ट लिशा दास ने राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की सी4-सी5 4,000 मीटर व्यक्तिगत परसूट क्वालिफाइंग स्पर्धा में छठे स्थान पर रहकर प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। 16 वर्षीय लिशा भारतीय टीम की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली अकेली पैरा-ट्रैक साइकिलिस्ट हैं।

राष्टमंडल खेल : पैरा साइकिलिस्ट लिशा बाहर

ग्लास्गो, एजेंसी। भारतीय पैरा साइकिलिस्ट लिशा दास गुरुवार को राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की सी4-सी5 4,000 मीटर व्यक्तिगत परसूट क्वालिफाइंग स्पर्धा में छठे और अंतिम स्थान पर रहने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। भारतीय दल की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी क्वालीफाइंग राउंड में 6:58.000 का समय निकाला, जिसमें उनकी औसत गति 34.450 किमी प्रति घंटा रही। 16 वर्षीय लिशा राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली देश कीएकमात्र पैरा-ट्रैक साइकिलिस्ट हैं। इस बीच पुरुषों की टीम स्प्रिंट साइकिलिंग स्पर्धा में भारत कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाया और सात टीमों में अंतिम स्थान पर रहा। भारत के तीन राइडर रोजित सिंह, डेविड बेकहम और रोनाल्डो सिंह ने 750 मीटर स्पर्धा में कुल मिलाकर 46.396 सेकंड का समय लिया और उनकी औसत गति 58.195 किमी प्रति घंटा रही।

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