राष्टमंडल खेल : पैरा साइकिलिस्ट लिशा बाहर
भारतीय पैरा साइकिलिस्ट लिशा दास ने राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की सी4-सी5 4,000 मीटर व्यक्तिगत परसूट क्वालिफाइंग में छठा स्थान प्राप्त किया। वह प्रतियोगिता से बाहर हो गईं, जबकि भारतीय पुरुष साइक्लिंग टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और सात टीमों में अंतिम स्थान पर रही।
ग्लास्गो, एजेंसी। भारतीय पैरा साइकिलिस्ट लिशा दास गुरुवार को राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की सी4-सी5 4,000 मीटर व्यक्तिगत परसूट क्वालिफाइंग स्पर्धा में छठे और अंतिम स्थान पर रहने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। भारतीय दल की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी क्वालीफाइंग राउंड में 6:58.000 का समय निकाला, जिसमें उनकी औसत गति 34.450 किमी प्रति घंटा रही। 16 वर्षीय लिशा राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली देश कीएकमात्र पैरा-ट्रैक साइकिलिस्ट हैं। इस बीच पुरुषों की टीम स्प्रिंट साइकिलिंग स्पर्धा में भारत कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाया और सात टीमों में अंतिम स्थान पर रहा। भारत के तीन राइडर रोजित सिंह, डेविड बेकहम और रोनाल्डो सिंह ने 750 मीटर स्पर्धा में कुल मिलाकर 46.396 सेकंड का समय लिया और उनकी औसत गति 58.195 किमी प्रति घंटा रही।
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