राष्ट्रमंडल खेल : सोनम बने चैंपियन, शुभम ने जीता रजत

ग्लास्गो में भारतीय पैरा गोला फेंक एथलीट सोमन राणा ने स्वर्ण पदक और शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। सोमन ने 13.40 मीटर की गोला फेंककर पहला स्थान हासिल किया। भारतीय पैरा दल ने कुल सात पदक जीते, जिसमें तीन स्वर्ण और दो रजत शामिल हैं।

ग्लास्गो, एजेंसी। भारतीय पैरा गोला फेंक एथलीट सोमन राणा ने शनिवार को स्वर्ण पदक तो उनके साथी शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। 2022 एशियाई पैरा खेलों के रजत पदक विजेता राणा ने एफ57 गोला फेंक स्पर्धा में सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 13.40 मीटर की दूरी तक गोला फेंककर पहला स्थान हासिल किया। शुभम सत्र के अपने सर्वश्रेष्ठ 13.28 मीटर के प्रदर्शन के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कैमरून के सेड्रिक अजामद्जी (12.57 मीटर) ने कांस्य पदक जीता।

पुरुषों की टी54 1500 मीटर फाइनल स्पर्धा में भारत के रमेश शनमुगम तीन मिनट 23.59 सेकंड का समय लेकर सातवें स्थान पर रहे जीते रिकॉर्ड सात पदक : पैरा एथलीटों ने ग्लास्गो में पिछले सभी संस्करणों के कुल पदकों के बराबर पदक जीकर अपना अभियान खत्म किया। देश के 28 सदस्यीय पैरा दल ने तीन स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य सहित कुल सात पदक जीते। भारतीयों ने राष्ट्रमंडल खेलों का एक रिकॉर्ड और एक एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया । मैनचेस्टर में 2002 पैरा खेलों का पदार्पण हुआ था। तब से 2022 बर्मिंघम खेलों में भारत ने एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य सहित सात पदक जीते थे।

प्रवीण और प्रभु ने फहराया तिरंगा ग्लास्गो। भारत के त्रिकूद खिलाड़ियों प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने शनिवार को क्रमशः रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता प्रवीण ने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 16.58 मीटर की कूद लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। प्रभु ने 16.52 मीटर की छलांग से कांस्य पदक हासिल किया। यह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनका पहला बड़ा पदक है। जमैका के जॉर्डन स्कॉट ने 16.72 मीटर की कूद लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

प्रियंका पदक से चूकीं : महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में प्रियंका गोस्वामी पदक से चूक गईं। प्रियंका ने सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ समय 45 मिनट 53.93 सेकंड दर्ज किया लेकिन वह चौथे स्थान पर रहीं। इसी स्पर्धा में हिस्सा ले रहीं दूसरी भारतीय रवीना को अयोग्य घोषित कर दिया गया।

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