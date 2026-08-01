राष्ट्रमंड्रल खेल : नवनीत और दिनेश सफर थमा
नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की जोड़ी का राष्ट्रमंडल खेलों की लॉन बॉल्स प्रतियोगिता में सफर टाई-ब्रेकर में हार के साथ समाप्त हुआ। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पहले सेट में जीत हासिल की, जबकि भारतीय जोड़ी ने दूसरे सेट में वापसी की। हालांकि, टाई-ब्रेकर में हार के साथ उनका सफर खत्म हो गया।
ग्लास्गो, एजेंसी। नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की भारतीय जोड़ी का राष्ट्रमंडल खेलों की लॉन बॉल्स प्रतियोगिता में शानदार अभियान शनिवार को पेयर्स स्पर्धा के सेक्शन मुकाबले में इंग्लैंड के निक ब्रेट और जेमी वॉकर के खिलाफ टाई-ब्रेकर में हार के साथ थम गया। इंग्लैंड की जोड़ी ने सेक्शन बी के पांचवें राउंड के मुकाबले में पहला सेट 4-3 से जीता। भारतीय खिलाड़ियों ने वापसी करते हुए दूसरा सेट 4-2 से अपने नाम कर लिया। इसके बाद मुकाबले का फैसला टाई-ब्रेकर से हुआ जिसमें दिनेश और नवनीत की जोड़ी 0-1 से पिछड़ गई। इस हार के साथ भारतीय जोड़ी का टूर्नामेंट में शानदार सफर समाप्त हो गया।
इससे पहले नवनीत और दिनेश ने सेक्शन बी में लगातार चार जीत दर्ज करते हुए शानदार प्रदर्शन किया था।
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