खेल : शतरंज की बिसात पर भारतवंशी बोधना और श्रेयस ने रचा इतिहास

ब्रिटेन की 11 वर्षीय बोधना सिवानंदन ने 2026 ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में जीतकर सबसे कम उम्र की महिला चैंपियन बन गईं। श्रेयस रॉयल ने तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए खिताब जीता। दोनों ने अपने-अपने क्षेत्रों में इतिहास रचा है और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की संख्या 1,750 से अधिक थी।

ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप : ब्रिटेन की 11 वर्षीय सिवानंदन सबसे कम उम्र की महिला चैंपियन बनीं, 17 वर्षीय रॉयल ने अंकतालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया शतरंज की बिसात पर भारतवंशी बोधना और श्रेयस ने रचा इतिहास

लंदन, एजेंसी। शतरंज की बिसात पर भारतीय मूल की 11 वर्षीय शतरंज प्रतिभा बोधना सिवानंदन और 17 वर्षीय श्रेयस रॉयल ने रविवार को अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। दोनों ने 2026 ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया。

आयरलैंड की त्रिशा को हराया कोवेंट्री में संपन्न हुई प्रतियोगिता में बोधना ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज चैंपियन बन गईं। दर्शक उन्हें प्यार से ‘गोधना’ कहकर उत्साहित कर रहे थे। उन्होंने आयरलैंड की 14 वर्षीय उभरती हुई खिलाड़ी त्रिशा कन्यमाराला को रोमांचक रैपिड प्लेऑफ में हराकर खिताब कब्जाया।

नौ दौर के बाद जीते शतरंज के तेज प्रारूपों में वह पहले ही ‘यूके ओपन महिला ब्लिट्ज’ चैंपियन और संयुक्त ‘ब्रिटिश महिला रैपिड चैंपियन’ बन चुकी हैं। अब क्लासिकल प्रारूप में इस जीत के साथ बोधना ने ‘हैट्रिक’ पूरी कर ली है। इस चैंपियनशिप में उनकी एकमात्र हार छठे दौर में श्रेयस रॉयल के खिलाफ हुई।

ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप के 122 वर्षों के इतिहास में श्रेयस रॉयल ने नौ दौर के बाद तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके कुल अंक से ब्रिटिश खिताब जीता। उन्होंने इंग्लैंड के अनुभवी ग्रैंडमास्टर्स को आधे अंक से पछाड़ा। पहले ब्रिटिश खिताब के साथ उन्होंने विश्व स्तरीय उभरती हुई शतरंज प्रतिभा के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर ली है। इंग्लैंड के सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर रहे दक्षिण-पूर्व लंदन के इस किशोर खिलाड़ी ने इस वर्ष की चैंपियनशिप में शुरुआत से ही साबित कर दिया कि वह स्थापित दिग्गज खिलाड़ियों को कड़ी चुनौती देने में सक्षम हैं।

बोधना ने लॉकडाउन में शुरू किया खेलना ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप के 122 वर्षों के इतिहास में 2026 में हुई इस प्रतियोगिता को सबसे बड़ा आयोजन बताया गया क्योंकि इसमें 1,750 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और ओपन चैंपियनशिप के लिए रिकॉर्ड 34,000 पाउंड की पुरस्कार राशि घोषित की गई।

बोधना ने कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन में पहली बार शतरंज खेलना शुरू किया था। जब उनके पिता के एक मित्र भारत लौट रहे थे और जाते समय कुछ बैग छोड़ गए थे जिनमें एक शतरंज का बोर्ड भी था। उस समय बोधना ने कहा था, मुझे शतरंज के मोहरे बहुत आकर्षक लगे, इसलिए मैंने खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद से उत्तर-पश्चिम लंदन की इस स्कूली छात्रा ने लगातार कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और अब सबसे कम उम्र की सफल खिलाड़ियों में अपनी पहचान बनाई है।

बेंगलुरु से ब्रिटेन में बसे श्रेयस भारत में जन्मे श्रेयस तीन वर्ष की उम्र में माता-पिता जितेंद्र और अंजू सिंह के साथ बेंगलुरु से ब्रिटेन चले गए थे। आठ वर्ष पहले इंग्लिश चेस फेडरेशन ने गृह मंत्रालय से विशेष अनुरोध किया था कि इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को ब्रिटेन में रहने और प्रतिभा को निखारने की अनुमति दी जाए। पूर्व मंत्री साजिद जाविद ने सोशल मीडिया पर लिखा, 2018 में गृह सचिव के रूप में मैंने श्रेयस और उनके परिवार को ब्रिटेन में रहने की अनुमति देने का निर्णय लिया था। उनकी असाधारण प्रतिभा को खिलते हुए देखना बेहद सुखद है। श्रेयस, पूरे ब्रिटेन को आप पर गर्व है।