मरणोपरांत अंगदान का संकल्प लेकर दूसरों का जीवन बचाएं
भारतीय अंगदान दिवस पर एसजीपीजीआई ने रविवार को वॉकथॉन का आयोजन किया। 1.6 किलोमीटर लंबी इस वॉकथॉन का उद्देश्य लोगों को अंगदान के बारे में जागरूक करना था। इस दौरान डॉ. राजेश हर्षवर्धन ने बताया कि एक ब्रेन डेड व्यक्ति के अंगदान से आठ लोगों की जान बचाई जा सकती है।
भारतीय अंगदान दिवस पर एसजीपीजीआई के अस्पताल प्रशासन विभाग और स्टेट ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (सोटो) की ओर से अंगदान जागरूकता के लिये रविवार को वॉकथॉन का आयोजन किया गया। 1.6 किलोमीटर लंबी वॉकथॉन सुबह छह बजे हजरतगंज चौराहे से शुरू हुई। बाद में उसी चौराहे पर समाप्त हुई। वॉकथान के जरिये लोगों से अपील की गई कि वे अंगदान के बारे में सही जानकारी हासिल करें। अपने परिवार के साथ इस पर खुलकर चर्चा करें और मरणोपरांत अंगदान का संकल्प लेकर दूसरों का जीवन बचाएं। वॉकथॉन को एसजीपीजीआई के कार्यवाहक निदेशक डॉ. शालीन कुमार, विशेष सचिव धीरेंद्र सिंह सचान, अपर निदेशक नीलम और सोटो के संयुक्त निदेशक डॉ. राजेश हर्षवर्धन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वर्ष की थीम अंगदान जीवन संजीवनी अभियान रखी गई है। वॉकथान में अंगदान के नारों से सजी टी-शर्ट और कैप पहने डॉक्ट, विद्यार्थी, लोग और आलंबन ट्रस्ट, स्पर्श, स्पष्ट सोच फाउंडेशन, लायंस क्लब व इनर व्हील के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने आम लोगों को अंगदान के लिये जागरूकत एवं प्रेरित किया。
एक ब्रेन डेड से आठ को मिल सकता है नया जीवन
एसजीपीजीआई के चिकित्सा अधीक्षक व सोटो संयुक्त निदेशक डॉ. राजेश हर्षवर्धन ने कहा कि एक व्यक्ति के अंगदान से आठ लोगों की जान बचायी जा सकती है। जबकि ऊतक दान 75 लोगों के जीवन में सुधार ला सकता है। अभी भी लोग धार्मिक मिथक और भ्रांतियों की वजह से अंगदान से घबराते हैं। बस इसे दूर करने की जरूरत है। भारत वर्ष 2024 में कुल अंग प्रत्यारोपण के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।
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