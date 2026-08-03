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16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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रामनगर। इंडियन ऑयल ने अपने उपभोक्ताओं को सूचित किया है कि घरेलू दरों पर एलपीजी

16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य

इंडियन ऑयल ने अपने उपभोक्ताओं को सूचित किया है कि घरेलू दरों पर एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें 16 अगस्त 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ता ई-केवाईसी पूरी होने तक घरेलू सब्सिडी अथवा घरेलू दरों पर एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। रामनगर स्थित मां शीतला ग्रामीण इंडेन वितरक एजेंसी के प्रोपाइटर अनुज शेखर ने बताया कि उपभोक्ता घर बैठे वन एप के माध्यम से, अपने गैस वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर) के कार्यालय जाकर या डिलीवरी कर्मी की सहायता से भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

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