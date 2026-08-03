घर बैठे एलपीजी सिलेंडर की ई-केवाईसी कर सकेंगे उपभोक्ता
्रई-केवाईसीकराने के लिए गैंस एजेंसी कार्यालयों की चक्कर नही लगाना पड़ेगा। इसके लिए इंडियन आयल ने ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराया है। ऐप अपलोड कर उपभोक्ता घ
महराजगंज, निज संवाददाता। एलपीजी सिलेंडर की ई-केवाईसी कराने के लिए गैंस एजेंसी कार्यालयों की चक्कर नही लगाना पड़ेगा। इसके लिए इंडियन आयल ने ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराया है। ऐप अपलोड कर उपभोक्ता घर बैठे ई-केवाईसी कर सकते हैं।इंडियन आयल ने गैंस एजेसिंयों को 15 अगस्त तक सभी उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी करने का निर्देश दिया है। अंतिम तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ हो रही है। शिकायत पर इंडियन आयल ने ऐप जारी किया है। गैस कंपनी के आधिकारी ऐप जैसे इंडेन के लिए इंडेन आयल वन, भारत गैस के लिए या एचपी गैस के लिए डाउनलोड कर घर बैठे ई-केवाईसी कर सकते हैं।
ई-केवाईसी के लिए कनेक्शन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और फोटो की जरूरी है। डीएसओ संतोष विक्रम सहाय का कहना है कि निर्धारित तारीख तक उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी कराना जरूरी है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए आयल कंपनी ने ई-केवाईसी के लिए आधारिक ऐप जारी किया है।
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