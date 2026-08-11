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इंडियन ऑयल ने लांच किया कंपोजिट सिलेंडर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में इंडियन ऑयल ने 10 किलोग्राम का कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया, जिसमें उपभोक्ताओं को तीन घंटे में एलपीजी मिल सकेगा। सिलेंडर हल्का, जंग मुक्त और पारदर्शी है। नए कनेक्शन के लिए कोई पते का प्रमाण जरूरी नहीं है, जिससे छात्र, युवा प्रोफेशनल्स और कॉमर्शियल यूज़र्स के लिए सुविधाजनक होगा।

इंडियन ऑयल ने लांच किया कंपोजिट सिलेंडर

कानपुर। पनकी डिवीजन कार्यालय में मंगलवार को इंडियन ऑयल ने 10 किलोग्राम वाले कंपोजिट सिलेंडर को लांच किया। इसमें उपभोक्ताओं को बुकिंग के मात्र 3 घंटे के भीतर एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। कंपोजिट सिलेंडर हल्का, जंग मुक्त बॉडी और पारदर्शी लेवल से लैस है। शुभारंभ मुख्य महाप्रबंधक (एलपीजी), इंडियन ऑयल भोद्रो लाकरा ने किया। इस एफटीएल सिलेंडर को लेने या रिफिल कराने के लिए किसी प्रकार के पते के प्रमाण पत्र या मासिक/वार्षिक खपत की सीमा का कोई बंधन नहीं है। मीडिया कोआर्डिनेटर सर्वजीत सिंह ने बताया कि हॉस्टल्स, पेइंग गेस्ट, ट्रांसफरबल एम्प्लॉइज, युवा प्रोफेशनल्स और कामर्शियल यूजर अपनी आवश्यकतानुसार कभी भी और कितने भी सिलेंडर ले सकते हैं।

नया कनेक्शन 4745 और रिफिल मूल्य 1559 रुपये है।

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