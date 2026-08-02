16 अगस्त तक ई-केवाईसी, नहीं तो बंद हो सकती है घरेलू गैस की आपूर्ति

इंडियन ऑयल ने सारण जिले के घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए अंतिम रिमाइंडर जारी किया है कि वे 16 अगस्त तक अपना ई-केवाईसी पूरा कर लें। अन्यथा, घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति और बुकिंग प्रभावित हो सकती है। गैस एजेंसियां उपभोक्ताओं को समय पर प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

इंडियन ऑयल का अंतिम रिमाइंडर सारण में गैस एजेंसियां उपभोक्ताओं को भेज रहीं मैसेजछपरा, नगर प्रतिनिधि। सारण जिले के लाखों घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए यह अलर्ट बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक अपने गैस कनेक्शन का ई-केवाईसी नहीं कराया है, तो 16 अगस्त तक इसे हर हाल में पूरा कर लें। इंडियन ऑयल ने अंतिम रिमाइंडर जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति और बुकिंग प्रभावित हो सकती है। जिले की विभिन्न गैस एजेंसियां भी उपभोक्ताओं के मोबाइल पर लगातार एसएमएस भेजकर उन्हें समय रहते प्रक्रिया पूरी कराने की अपील कर रही हैं।

गैस एजेंसियों का संदेश एजेंसी संचालकों का कहना है कि अंतिम दिनों में भीड़ बढ़ने की संभावना है, इसलिए उपभोक्ता अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें। फोन व मैसेज से उपभोक्ताओं को किया जा रहा है प्रेरित इंडियन ऑयल के निर्देश के बाद सारण की गैस एजेंसियों ने ई-केवाईसी अभियान तेज कर दिया है। एजेंसियों के अनुसार बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अब तक अपनी पहचान का डिजिटल सत्यापन नहीं कराया है। ऐसे उपभोक्ताओं को लगातार फोन और मैसेज के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि घरेलू दर पर एलपीजी की नियमित आपूर्ति और सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसके लिए पहले भी कई बार समय-समय पर सूचना जारी की गई थी, लेकिन अब अंतिम चरण में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

ई-केवाईसी की अनिवार्यता गैस एजेंसी संचालकों के अनुसार 16 अगस्त के बाद जिन उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी लंबित रहेगा, उन्हें घरेलू सिलेंडर की बुकिंग या आपूर्ति में परेशानी हो सकती है। यदि घरेलू कनेक्शन निष्क्रिय हो जाता है तो जरूरत पड़ने पर उपभोक्ताओं को गैर-घरेलू यानी कॉमर्शियल सिलेंडर लेना पड़ सकता है। कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत घरेलू सिलेंडर की तुलना में काफी अधिक होती है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसलिए समय रहते ई-केवाईसी पूरा कर लेना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। गैस एजेंसियों का कहना है कि कई उपभोक्ता जानकारी के अभाव या व्यस्तता के कारण अब तक ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं। कुछ लोग यह मानकर चल रहे हैं कि पुराने कनेक्शन पर इसकी जरूरत नहीं होगी, जबकि कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उज्ज्वला योजना और सामान्य घरेलू कनेक्शन वाले सभी पात्र उपभोक्ताओं के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है।

ई-केवाईसी की प्रक्रिया ई-केवाईसी का उद्देश्य एलपीजी वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसके माध्यम से फर्जी या डुप्लीकेट कनेक्शनों की पहचान की जा सकेगी और सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। सरकार और तेल विपणन कंपनियां लंबे समय से इस प्रक्रिया को लागू करने पर जोर दे रही हैं ताकि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोका जा सके और वास्तविक लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के सुविधा मिलती रहे।

प्रक्रिया की सरलता ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया भी बेहद आसान है। उपभोक्ता घर बैठे मोबाइल से इंडियन ऑयल वन एप डाउनलोड कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद ई-केवाईसी विकल्प चुनकर आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन या आवश्यक डिजिटल सत्यापन पूरा करना होगा। प्रक्रिया सफल होने पर मोबाइल पर इसकी पुष्टि मिल जाती है। जो उपभोक्ता ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर सकते, वे अपने आधार कार्ड और उपभोक्ता संख्या के साथ संबंधित गैस एजेंसी जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से कुछ ही मिनटों में ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके अलावा गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मी के पास उपलब्ध पीओएस (बायोमेट्रिक) मशीन से भी यह प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है। गैस एजेंसी संचालकों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार करने की बजाय जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा लें। अंतिम दिनों में एजेंसियों पर भीड़ बढ़ने से परेशानी हो सकती है। समय रहते प्रक्रिया पूरी करने से घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति और सब्सिडी का लाभ लगातार मिलता रहेगा, जबकि लापरवाही महंगी साबित हो सकती है।