इंडियन ऑयल की टीम ने डीसी से की मुलाकात
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधिमंडल ने जिले की विभिन्न सीएसआर योजनाओं पर चर्चा के लिए डीसी से शिष्टाचार भेंट की। बैठक में नई सीएसआर योजनाओं के प्रस्ताव और वर्तमान योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डीसी ने विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
इंडियन ऑयल की सीएसआर योजनाओं की जानकारी की साझा सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को डीसी से शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान जिले में इंडियन ऑयल द्वारा संचालित एवं प्रस्तावित विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की गई। बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित तीन-चार नई सीएसआर योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।बैठक में डीसी ने इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना के संबंध में इंडियन ऑयल को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
इसके अतिरिक्त, वर्तमान में संचालित सीएसआर परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। डीसी ने इन योजनाओं के प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए, जिससे इनका लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सके। मौके पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से महाप्रबंधक संजीव कुमार सामल, स्टेशन प्रभारी संतोष कुमार बेहरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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