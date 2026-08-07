केवाईसी नहीं कराई तो खत्म हो जाएंगे गैस कनेक्शन
बहेड़ी में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने घरेलू गैस कनेक्शन के लिए केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। प्रमोद अग्रवाल, संचालक, ने बताया कि केवाईसी न कराने पर कनेक्शन खत्म हो सकते हैं। उपभोक्ता ऐप से या एजेंसी आकर केवाईसी करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करना जरूरी है।
बहेड़ी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने गैस एजेंसियो को घरेलू गैस कनेक्शन के लिए केवाईसी करने के निर्देश दिए है के न होने पर गैस कनेक्शन खत्म हो जाएंगे। बहेड़ी गैस एजेंसी के संचालक प्रमोद अग्रवाल ने कहा है कि सभी उपभोक्ता अपनी केवाईसी अवश्य करा लें। उपभोक्ता अपने मोबाइल से अपने कनेक्शन की इंडियन ऑयल वन ऐप से खुद ही कर सकते है। उन्होंने कहा है कि केवाईसी न होने से उपभोक्ता को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। परेशानी से बचने के लिए वह एजेंसी आकर या इंडियन ऑयल ऐप से केवाईसी कर लें। दूर दराज रह रहे उपभोक्ता या तो ऐप से खुद केवाईसी कर लें अथवा यहां एजेंसी आकर के वाई सी करा लें।
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