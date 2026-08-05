आईएमएफ, एडीबी और आईसीएओ समेत कई विदेशी नियुक्तियों को मंजूरी

केंद्र सरकार ने अमेरिका स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक (एडीबी) तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कार्मिक मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत वरिष्ठ नौकरशाह सत्यजीत मोहंती को कनाडा के मॉन्ट्रियल स्थित अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव राहुल जैन को वाशिंगटन स्थित आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। जैन मध्य प्रदेश कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव बलदेव पुरुषार्थ को फिलीपींस के मनीला स्थित एडीबी में कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। बलदेव पुरुषार्थ 2002 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी। हेमांग जानी का विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में विदेशी प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 16 जुलाई 2027 के बाद दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब उनका कार्यकाल 16 जुलाई 2029 तक रहेगा। आर्थिक मामलों के विभाग में निदेशक कपिल पाटीदार को वाशिंगटन स्थित आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है。