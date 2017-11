हादसाः नौसेना का बिना पायलट वाला विमान उड़ान भरते समय दु्र्घटनाग्रस्त

भारतीय नौसेना का दूर से नियंत्रित किया जाने वाला विमान (आरपीए) आज यहां नौसैनिक अड्डे के बाहर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रक्षा प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि हादसा आज सुबह हुआ, जब इस्राइल निर्मित पायलट रहित विमान ने नौसेना हवाई अड्डे से नियमित अभ्यास के लिए उड़ान भरी थी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना तकनीकी कारणों के चलते हुई।

Kochi: Remotely Piloted Aircraft searcher on a routine surveillance mission crashed while taking off North of naval airfield at Wellington Island at 1025 hours. No damage to life or property reported. pic.twitter.com/o7EUoeEE7e