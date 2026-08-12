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समुद्री मार्गों की सुरक्षा नौसेना की अहम जिम्मेदारी: साधु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल संजय साधु ने 'श्रुति' युद्धपोत के जलावतरण समारोह में कहा कि नौसेना की जिम्मेदारी केवल राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं, बल्कि समुद्री मार्गों की सुरक्षित आवाजाही भी सुनिश्चित करना है। पिछले दशक में भारत ने रक्षा विनिर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

समुद्री मार्गों की सुरक्षा नौसेना की अहम जिम्मेदारी: साधु

संदेश ::: पूर्व में इस शीर्षक से,,,, दुश्मनों की हर चाल पर नजर रखेगा ‘श्रुति’ युद्धपोत,,,, जारी खबर के साथ लगाएं -----------------------------------------------------------------------------कोलकाता, एजेंसी। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल संजय साधु ने मंगलवार को कहा कि नौसेना की जिम्मेदारी केवल राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना नहीं, बल्कि समुद्री मार्गों से पोतों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले एक दशक में मजबूत और तेजी से तकनीकी रूप से उन्नत रक्षा विनिर्माण एवं पोत निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। वाइस एडमिरल साधु ने यहां गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) द्वारा निर्मित 'श्रुति' के जलावतरण के अवसर पर कहा कि नौसेना की जिम्मेदारी केवल हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना नहीं है, बल्कि नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।

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