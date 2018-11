गजा चक्रवात को देखते हुए भारतीय नौसेना अलर्ट पर

भारतीय नौसेना को दक्षिण तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों की ओर बढ़ रहे गाजा चक्रवाती तूफान को देखते हुये बुधवार को अलर्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। नौसेना अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) ने आवश्यक मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए उच्च स्तरीय तैयारी की है। तूफान बृहस्पतिवार शाम में दोनों राज्यों के तटीय क्षेत्रों को पार कर सकता है।

चक्रवात गाजाः आज दे सकता है तमिलनाडु के तट पर दस्तक, अलर्ट जारी

नौसेना के एक अधिकारी ने बताया, 'दो भारतीय नौसैनिक जहाज रणवीर और खंजर मानवीय सहायता और संकट राहत के लिए सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए खड़े हैं। उन्होंने बताया कि इन जहाजों में अतिरिक्त गोताखोर, डॉक्टर, हवा वाली रबड़ की नाव, हेलीकॉप्टर और राहत सामग्री तैयार है।

#CycloneGaja:2 Indian Naval ships Ranvir & Khanjar are on standby to proceed to undertake Humanitarian Aid Distress Relief, evacuation, logistic support&medical aid.Ships will be embarked with additional divers,doctors, inflatable rubber boats,integral helicopters&relief material