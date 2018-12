मुसीबत में फंसी पनडुब्बियों को बचाने में सक्षम ‘वाहन’ नौसेना में शामिल

भारतीन नौसेना ने बुधवार को देश के पहले गहन जलमग्न बचाव वाहन (डीएसआरवी) को अपनी सेवा में शामिल कर लिया। मुंबई और विशाखापत्तनम में स्थायी रूप से जल्द ही तैनात करने के लिए एक और ऐसे ही वाहन को हासिल करने की प्रक्रिया में है।

नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने इस विशेष वाहन को नौसेना के बेड़े में शामिल करने के अवसर पर कहा- इस वाहन की प्रणाली ने भारतीय नौसेना को विश्व नौसेना के ऐसे छोटे समूह में शामिल कर दिया है, जिनके पास समेकित पनडुब्बी बचाव क्षमता है। नौसेना ने 15 अक्तूबर को डीएसआरवी के जांच परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे।



एडमिरल लांबा ने कहा, डीएसआरवी (शामिल करना) एक ऐतिहासिक घटना है। यह विशिष्ट पनडुब्बी बचाव क्षमता प्राप्त करने में नौसेना के केंद्रित वर्षों के प्रयासों की परिणति को दर्शाती है। ऐसा दूसरा वाहन भारत के लिए रवाना हो चुका है और उसे विशाखापत्तम में नौसेना के इकाई में तैनात किया जाएगा।

देश की क्षमता व साख बढ़ी

