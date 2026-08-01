संशोधन विधेयक से परीक्षा प्रणाली होगी और पारदर्शी: जयशंकर
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि यह कानून नकल, पेपर लीक जैसी समस्याओं को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें जांच की समय सीमा, विशेष लोक अभियोजकों और फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था है, जिससे परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों से लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पारित होने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कानून सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और अन्य अनुचित तरीकों को रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करेगा। जयशंकर ने एक्स पर कहा कि लोक परीक्षा विधेयक भारत की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की ईमानदारी, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून में तय समय सीमा के भीतर जांच, विशेष लोक अभियोजकों, विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों और तेज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
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