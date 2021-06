देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी भी बनी हुई है, हालांकि इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले बहुत धीमी और हल्की हो चुकी है। इतना ही नहीं मंगलवार से लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस के दैनिक संक्रमित मामले एक लाख से कम आ रहे हैं, हालांकि दैनिक मौत के आंकड़ों में उतार-चढ़ाव जारी है। वहीं कोरोना वायरस से जंग में सबसे आगे खड़े डॉक्टरों, किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। इस दौरान चिकित्सा विभाग से जुड़े लोगों समेत कई फ्रंटलाइन वर्कर्स ने जान गंवाई है। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने बताया कि COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान 719 डॉक्टरों की मौत हुई। इनमें बिहार में सबसे ज्यादा 111 डॉक्टरों की जान गई, उसके बाद दिल्ली में 109 की जान गई।

