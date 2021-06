दूसरी लहर में 730 'कोरोना योद्धाओं' की मौत, बिहार में सबसे ज्यादा डॉक्टरों की गई जान

कोरोना वायरस की दूसरी लहर डॉक्टरों पर भी किसी पहाड़ की तरह टूट पड़ी। इंडियन मेडिकल एसोसिशन (IMA) ने बुधवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अभी तक 730 डॉक्टरों की मौत हुई है। आईएमए ने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा मौत बिहार में हुई है। बिहार में कुल 115 डॉक्टर वायरस की चपेट में आने के बाद दम तोड़ दिए। वहीं, डॉक्टरों की मौत के मामले में राजधानी दिल्ली अब दूसरे नंबर पर आ गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कुल 109 डॉक्टरों की मौत हुई है।

आईएमए की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली और बिहार ये दो ऐसे राज्य हां जहां पर 100 से अधिक डॉक्टरों की मौत हुई है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जहां पर 79 डॉक्टरों की जान गई है। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल बंगाल है जहां पर 62 डॉक्टर और पांचवें नंबर पर राजस्थान है जहां पर 43 डॉक्टरों की मौत हुई है।

